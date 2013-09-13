Фото auto.lafa.kz Фото auto.lafa.kz В Южной Корее придумали дорогу, от которой общественный электротранспорт сможет заряжаться на ходу. Под асфальтом, протяженностью в 24 км., ученые из Корейского института науки и технологий (KAIST) проложили электрические кабели, которые бесконтактно передают электромагнитное излучение на специальное устройство, установленное в днище автобуса, который курсирует в городе Гуми, Южная Корея. Благодаря магнитному резонансу, происходит передача энергии от дороги к двигателю. Части полученного заряда хватает, чтобы доехать до следующего зарядного устройства, а оставшаяся часть накапливается в бортовой батарее. Технология также отличает электротранспорт от обычного. Катушка в батарее в состоянии переработать электромагнитное поле в электричество на расстоянии от кабеля в 30 см.
Минусом данной разработки является дороговизна реализации. Но, по оценкам ученых, чтобы не прокладывать дорогостоящие силовые кабели под всем дорожным полотном, для нормального функционирования электромобилей вполне достаточно оснастить силовыми полосами шириной 20 см. 10% дорог города. До 2015 года планируется запустить еще 10 таких автобусов, и значительно расширить городскую сеть электрических дорог. Источник: auto.lafa.kz