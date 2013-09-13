В Атырау подрядные рабочие АНПЗ требуют зарплату

В Атырау бастуют рабочие субподрядной организации АНПЗ, которые уже два месяца не получали заработной платы, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Более полусотни рабочих собрались с утра возле здания строительной компании "АспарАйс" (подрядная организация "KSS"), ныне "Вегастарт", с требованием выплатить долгожданную зарплату за два месяца. Бетонщики, арматурщики и другие рабочие, в основном уроженцы ЗКО, доведенные до отчаяния, штурмом ворвались в здание организации-должника с целью получить от начальства вразумительного ответа: когда же они получат двухмесячные выплаты за выполненную работу. Оказалось, что начальство, испугавшись журналистов, закрылось в кабинете, не оказалось на месте и главного бухгалтера. По словам рабочих, буквально три месяца назад компания "Вегастарт" обанкротилась, после чего она прошла процедуру перерегистрации и сменила название на "АспарАйс". От руководства вновь созданной компании рабочие не получили на руки трудовые договоры. Кроме того, с предыдущего места работы им не перевели пенсионные отчисления за целый год, а также не произвели расчет. Начальство же кормило «завтраками», заверяя, что в скором времени зарплату все же выдаст. С просьбой решить возникший трудовой спор рабочие написали заявление в областной филиал партии "Нур Отан" и департамент соцзащиты и труда. В настоящее время мы ожидаем ответа по данному вопросу от руководителя управления государственной трудовой инспекции Салавата Ищая, который побеседовал с рабочими до приезда журналистов. К слову, месячный заработок одного рабочего в среднем составляет 80 000 тенге. В компании числится порядка 300 рабочих. 70 человек, проживающих в общежитии компании, уже три дня отказываются кормить в столовой. Средства к существованию у большинства рабочих закончились, у многих есть непогашенные кредиты, большинство отцов не смогли собрать детей в школу. Жители ЗКО из-за отсутствия денег не могут уехать домой. Мы ожидаем комментарии от департамента труда.