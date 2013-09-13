Фото tengrinews.kz Фото tengrinews.kz Количество краж автомобильных номеров в Алматы растет с каждым годом. По данным пресс-службы прокуратуры Алматы, в 2010 году было зарегистрировано 92 таких случая, в 2011 году — 150, в 2012 — 437. Только за первое полугодие 2013 года было украдено 234 номера. Одним из главных мотивов для кражи госномера является его незаконная установка на другие автомобили, в том числе на авто импортированные из Киргизстана. С начала года автомобили с краденными номерными знаками 8 раз попадали в поле зрение автоматических камер фиксации нарушений. Также в прокуратуре заявили, что автомобили с киргизскими номерами остаются частыми нарушителями на дорогах южной столицы. В 2013 году было зарегистрировано 13 000 подобных нарушений, основная часть из которых приходится на превышение скорости. Сумма штрафов составила 172 млн тенге, из которых оплачена была лишь малая часть. Как уже писали Авто@Mail.Ru, в Казахстане продолжаются аресты автомобилей незаконно ввезенных с территории Киргизстана. Источник: auto.mail.ru