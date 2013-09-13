Иллюстративное фото с сайта sport.akipress.org-  Иллюстративное фото с сайта sport.akipress.org Председатель профессиональной футбольной лиги Казахстана Михаил ГУРМАН посетил полузащитника ФК «Актобе» Эмиля КЕНЖИСАРИЕВА, который проходит лечение в больнице Алматы. - Сегодня я посетил больницу, в которой лежит футболист Эмиль КЕНЖИСАРИЕВ. Беседовал с лечащим его врачом, - приводятся слова Михаила ГУРМАНА в сообщении опубликованном на официальном сайте ПФЛ. - Он, конечно, узнает не всех. Меня узнал, поздоровался. Я, признаюсь, ожидал худшего. Сейчас идет долгий реабилитационный период. Рядом с ним постоянно находится родной брать Рустам, который всячески его поддерживает. Удалось поговорить с Эмилем, узнать, как он себя чувствует. Многое он не помнит, но в памяти отложилось, что он играл в футбол. Отвечал КЕНЖИСАРИЕВ адекватно и признался, что хочет вернуться на поле. Через два месяца ему предстоит еще одна операция по вживлению пластика для формирования костного каркаса разбитого черепа. Сроки зависят от состояния здоровья Эмиля. Сейчас рано говорить о том, вернется он на поле или нет. Желание Эмиля вернуться на поле очень большое. Врачи отмечают положительную динамику процесса выздоровления футболиста и совсем скоро все станет известно, - рассказал ГУРМАН.