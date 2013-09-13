Сегодня в областном маслихате состоялось расширенное заседание по вопросу развития предпринимательства в регионе. По словам Галии ЖОЛДЫБАЕВОЙ, с начала работы программы «Дорожная карта бизнеса-2020» в республике было создано 40 тысяч новых рабочих мест. В бюджет было выплачено порядка 56 миллиардов налогов. Было одобрено порядка 3 тысяч проектов на сумму 642 млрд тенге. - Работает программа по 4 направлениям, - сказала Галия ЖОЛДЫБАЕВА. - Первое направление - это стартап-проекты. С 2010 года в Казахстане поддержку получили 137 начинающих предпринимателей. Второе направление - это оздоровление действующего предпринимательства. На сегодняшний день 232 проекта получают субсидирование от государства. По третьему направлению мы предоставляем гарантирование залогового имущества для экспортоориентированного производства. Четвертое направление - нефинансовая поддержка. Мы устраиваем курсы «Бизнес-советник», которые уже прошли около 41 тысячи казахстанских предпринимателей. Также у нас согласование с США и Германией, и в этих странах на стажировке побывали 178 предпринимателей. По словам ЖОЛДЫБАЕВОЙ, в октябре в условия программы «ДКБ-2020» будут введены изменения. Например, те предприниматели, которые пожелают получить субсидии от 750 млн до 1,5 млрд тенге, должны будут создать новые рабочие места в объеме 10%, и дополнительные налоговые поступления в бюджет. Те, кто получает субсидии до 4,5 млрд тенге, будут проходить госкомиссии. Начинающие предприниматели, претендующие на госгрант в размере 3 миллионов тенге, должны будут участвовать в проекте не с 20%, как это было раньше, а всего с 10% собственных средств. Кроме того, Галия ЖОЛДЫБАЕВА рассказала, что в развитии инфраструктуры, которое также может субсидироваться по госпрограмме, должны участвовать и местные исполнительные органы. - Сейчас предприниматели сами составляют проектно-сметную документацию, после чего создается инфраструктура, которая переходит в коммунальную собственность, - сказала ЖОЛДЫБАЕВА. - Поэтому местные исполнительные органы будут сами составлять ПСД, и нести солидарную ответственность. Кстати, последнее вызвало большой резонанс со стороны чиновников.посоветовал ЖОЛДЫБАЕВОЙ проработать этот проект, поскольку бывают случаи, когда инфраструктурой никто кроме одного предпринимателя не пользуется, и эта ситуация может породить предпринимательское иждивенчество.