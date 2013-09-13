В Уральске проходит выставка «Лучший товар Казахстана»

На региональный смотр свои продукции выставили все крупные и новые предприятия ЗКО. Выставку посетили представители министерства регионального развития и первые руководители области. - Валенки у нас хорошие выпускают, только еще надо красивые делать, современные, чтобы молодежь покупала. Что может быть лучше и теплее валенок, - сказал аким области Нурлан НОГАЕВ, обращаясь к представителям предприятия «Баршын» из Казталовского района. Продукцию ИП «Баршын» можно купить на местном рынке по сравнительно дешевой цене. Так валенки вам обойдутся в сумму около 4000 тенге за пару. - Свое предприятие я запустил в 1995 году, - рассказывает предприниматель Уахит ИЩАНОВ. - Я сам по профессии педагог, но в годы перестройки всерьез задумался над тем, что я смогу оставить своим сыновьям. И решил, что не нужно изобретать колесо. У нас есть сырье - это шерсть. Вот из него и решил начать производство. Сейчас мои сыновья работают вместе со своими семьями. Мы выпускаем валенки, как с галошами, так и без, а также корпе. Все делаем на совесть. Теперь я спокоен за свою семью, так как они имеют свое дело и хороший доход. На выставке были и новички производства - среди них производители светодиодных стендов. Аким сказал, что их в городе мало видно, и посоветовал плотнее заняться рекламой и маркетингом. Больше всех людей было в рядах пищевой промышленности, там, где местные производители выставили свои лучшие колбасные изделия, печенья, молочную продукцию. В конкурсе были выявлены победители по трем номинациям: В номинации «Лучшие товары производственного назначения» победителем стал ТОО «Стройкомбинат»(керамзитоблоки). В номинации «Лучшие товары потребления» первое место досталось ТОО «ГидромашОрион». И в третьей номинации «Лучшие продовольственные товары» победителем стал местный производитель ТОО «Кублей»(консервы). - Нашу продукцию знают хорошо не только в Западном Казахстане, но и в ближнем зарубежье, - рассказывают представители ТОО «Кублей». - У нас выпускается более 100 видов разной продукции. Сейчас налажена линия производства овощной продукции.