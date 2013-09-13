Иллюстративное фото Иллюстративное фото Уральский бизнесмен Мурат ЖАРКЕЕВ вновь может быть арестован по делу о присвоении крупной суммы ТОО "БатысКунбагыс". Однако в суде по санкционированию ареста он не смог присутствовать по состоянию здоровья, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД" из зала суда. Первый раз заседание должно было состояться 6 сентября, но его тогда оставили без рассмотрения из-за отсутствия подозреваемого. По словам адвоката Мурата ЖАРКЕЕВА, его подзащитный почувствовал себя настолько плохо, что не смог передвигаться самостоятельно, пришлось вызвать скорую помощь. Также адвокат сообщил, что в данный момент ЖАРКЕЕВ находится на операции по удалению тромба. Бизнесмен обвиняется в присвоении 339 миллионов тенге, выделенных на проведение весенне-полевых работ 2012 года (статья 176 ч. 4 п. б "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества"). Его обвиняют в сговоре с директором "СПК Батыс Пойма АГРО" Арматом АХМЕТОВЫМ. Напомним, что ранее бизнесмен обвинялся в хищении в ТОО "Пойменское КХП", однако был отпущен прямо из зала суда - его оправдали за недостаточностью улик. В 17.30 судья апелляционной коллегии областного Бактыгулов заочно санкционировал арест Мурата Жаркеева сроком на 2 месяца - до 6 ноября.