Салават ИЩАЙ прокомментировал ситуацию с бастующими рабочими с субподрядной организации АНПЗ «AsparAS». Оказалось, что никакой задолженности по заработной плате сотрудникам нет. За июль рабочие получили расчет вовремя, за август по договоренности с начальством со вновь созданной компанией расчет выплатят уже в ближайший понедельник. - Единственная причина, по которой могли бастовать рабочие - это задолженность компании «WegaStart» по пенсионным отчислениям практически за год. В настоящее время начальство этой компании находится в бегах, банкротом они себя еще не объявляли. Есть и еще один факт: в июне в наше управление поступило заявление от рабочих с просьбой оказать содействие в перечислении пенсионных отчислений. После того как с ситуацией ознакомился наш трудовой инспектор, мы направили письмо в областной ДВД и прокуратуру, теперь ожидаем ответа. Дело в том, что в связи с отсутствием начальства «WegaStart», мы не можем получить необходимые сведения и направить дело в суд, - прокомментировал ситуацию Салават ИЩАЙ - Сегодня утром я пообщался с руководством компании «AsparAS», которое сообщило, что задолженности по заработной плате рабочим нет и не было, - заключил Салават ИЩАЙ