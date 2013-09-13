Актобе. Родственники ЖУРМАГАМБЕТОВА вышли на пикет

Родственники осужденного на 9 лет лишения свободы полковника полиции Аскара ЖУРМАГАМБЕТОВА собрались сегодня с плакатами возле здания городского суда. Мать, жена, тетя и сестры держали плакаты с надписями: «Позор судье Ахметовой!», «100% заказ», «Елбасы, где справедливый суд?» и другие. - Мой муж 20 лет проработал в полиции, - рассказывает супруга осужденного Сайржан ЖУРМАГАМБЕТОВА. - Он прошел путь от водителя до полковника полиции. Своим достижениям он обязан трудолюбию. Отец у него умер в возрасте 43 лет, мать поднимала 5-ых детей сама. Заместитель начальника «Кузета» ГАТАУОВ хотел сесть в кресло руководителя. Поэтому подстроил вымогательство взятки. Он подготовил Медета БАЗАРБАЕВА написать заявление в ДКНБ о вымогательстве у него денег за трудоустройство. Когда отец Медета узнал о том, что устроил его сын, он пытался повеситься. Его едва откачали в БСМП. На суде Медет БАЗАРБАЕВ отказался от своих показаний, но судья этого не учла. Кроме лишения свободы, суд вынес решение - конфисковать имущество. У нас дом, трое детей, я безработная. Последние полгода, когда муж оказался в сизо, были для нас тяжелыми. А теперь на какие деньги мне учить детей? Старшему - 21 год, среднему ребенку - 16 лет, младшему - 11 лет… Высказав свои возмущения, родственники и друзья Аскара ЖУРМАГАМБЕТОВА свернули плакаты и разошлись по домам. Фото автора