prokurorПроцесс ведет судья НИЯЗГАЛИЕВ. Задержанному по данному делу вменяется обвинение по статье 103, ч. 2 УК РК - «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека». Перед судом предстал некий ОРАКБАЕВ. Напомним, что прокурора областной прокуратуры, гособвинителя Руслана АМИНОВА неизвестные избили 5 июня 2013 года. С ушибленными ранами головы и шейного отдела позвоночника пострадавший был госпитализирован в реанимационное отделение областной клинической больницы. Позже его перевели в нейрохирургическое отделение. Изначально было возбуждено уголовное дело по статье 257 УК РК - «Хулиганство», которое позже было переквалифицировано в статью 103 ч.2 УК РК - "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека". 10 июня в районе поселка Желаево сотрудники полиции остановили внедорожник, в котором, как впоследствии стало известно, находился подозреваемый.      