Если желаете узнать, что ждёт вас в ближайшем будущем, не упустите свой шанс и отыщите сотрудников "Моего ГОРОДА" с волшебным "ГАДАЛКАТРОНОМ". Мы будем ждать вас неподалёку от здания АТиСО с 10 часов. Спешите! Количество волшебных предсказаний ограничено! От вас требуется отличное настроение и ОБЯЗАТЕЛЬНО чувство юмора!