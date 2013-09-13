На мосту "Омега" произошла авария

Авария произошла на мосту в районе завода "Омега". Примерно в 22:10 машина "ВАЗ-21099", двигающаяся со стороны завода "Омега" в сторону училища №1, врезалась в столб. Очевидцы происшествия говорят, что на место сразу прибыли сотрудники дорожной полиции и "скорая". Однако пострадавшие - водитель и его супруга - от госпитализации отказались. По словам очевидцев, водитель "ВАЗ-21099" оказал сопротивление сотрудникам дорожной полиции, но супруга водителя Наталья заявила, что ее муж не сопротивлялся, а всего лишь хотел вытащить из машины пиво, однако сотрудники ДПС не дали ему этого сделать и посадили его в свою машину.