Фото Today.kz Фото Today.kz Агентство РК по статистике подсчитало величину номинальных денежных доходов и заработной платы в августе этого года, сообщает Today.kz. По данным статистики, в августе среднедушевые номинальные денежные доходы составили 56 155 тенге. Это на 4,8 процента больше, чем в прошлом году. Средняя заработная плата за август 2013 года составила 110 020 тенге и увеличилась по сравнению с августом прошлого года на 5,8 процента.