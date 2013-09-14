фото с сайта bnews.kz фото с сайта bnews.kz С 21 сентября по 21 октября 2013 года в Астане, Алматы, Таразе и Шымкенте пройдут Дни культуры Кыргызстана в Казахстане, посвященные 85-летию Чингиза Айтматова, сообщает Today.kz со ссылкой на официальный сайт Астаны. Начнутся праздничные мероприятия в Астане. «21 сентября 2013 года в Астане в 18.00 во Дворце мира и согласия планируется торжественное открытие Дней культуры Кыргызстана в Казахстане, посвященных 85-летию народного писателя Кыргызстана и Казахстана Ч. Айтматова», - сообщили в Министерстве культуры и информации РК. Также с 21 по 27 сентября во Дворце мира и согласия планируется проведение выставки произведений современных кыргызских художников под названием «Когда падают горы», где будут представлены живопись, графика, малая пластика и декоративно-прикладное искусство. А 22 сентября в Национальной академической библиотеке РК Астаны планируется встреча творческой интеллигенции Кыргызстана и Казахстана. Кроме того, в течение месяца в Алматы, Таразе и Шымкенте пройдут гастроли театров Кыргызстана и государственной филармонии. В рамках Международного кинофестиваля «Евразия-2013» пройдет Неделя кыргызского кино. Торжественное закрытие Дней культуры Кыргызстана в Казахстане пройдет 21 октября 2013 года в Алматы в зале Государственного академического театра оперы и балета им.Абая.