Нурлан НОГАЕВ пересел на велосипед

Как передает наш корреспондент, аким области сегодня, в день города, открыл спортплощадку по улице Гагарина и сразу же сел на велосипед. Акима сопровождают около 300 человек - в основном работники обоих акиматов. Колонна велосипедистов стартовала от здания дорожной полиции, затем проедет по улице Гагарина и по проспекту Евразия, затем повернет на улицу Мухита, продолжит движение по улице Ихсанова и повернет на проспект Достык-Дружба. Корреспондент "МГ" отметила, что у акимов "крутые велики". В 9.30 участники велопробега прибыли на финиш. Аким свой крутой велосипед Fuji подарил спортшколе по велоспорту.