В бразильском городе Капму-Гранди школьница убила одноклассницу на глазах у толпы детей, сообщает Life News. Как оказалось, конфликт между соседками по комнате возник из-за того, что у одной из них началась аллергия на духи. 18-летняя девушка попросила 15-летнюю подругу перестать пользоваться парфюмом. Получив отказ, девушка решила отомстить ей сразу же после уроков. Преподаватели постарались разнять участниц драки, однако их попытки не увенчались успехом. Получив отпор, девушка неожиданно вытащила нож и ударила им в живот сопернице. Прибывшие на место происшествия врачи констатировали смерть 15-летней девушки. Полиция города начала расследование громкого дела. Занятия в учебном заведении отменены в связи с трауром