Фото с сайта rus.azattyq.org Фото с сайта rus.azattyq.org В Атырау при акиме Атырауской области создан общественный совет по делам средств массовой информации. Возглавил его заместитель акима области Шынгыс МУКАН. Секретарь общественного совета, начальник областного управления внутренней политики Асия КИСТАУБАЕВА отметила, что данная встреча является диалоговой площадкой для обсуждения проблемных вопросов «четвертой власти» и донесения принятых предложений до государственных и других органов. По словам директора Атырауского областного филиала РТРК «Казахстан» Аскара АШИМОВА, до сих пор не определен социальный статус журналиста. Сколько ни поднимался этот вопрос, до сих пор он не нашел решения. По этой причине не относящиеся ни к числу государственных служащих, ни бюджетников, ни к прочим отраслям журналисты лишены ряда социальных льгот. На встрече собравшиеся также обсудили предложение директора Атырауского областного филиала Союза журналистов Казахстана Куандыка БАТЫРОВА о награждении за успешную работу с целью мотивации сотрудников за счет спонсорских средств. На общественном совете была отмечена необходимость обсуждения и публикации на страницах СМИ «Кодекса этики журналиста» и повышения грамотности журналистов по этому вопросу.