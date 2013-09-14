Колумбия отказалась зарегистрировать бренд «Пабло Эскобар»
Фото: Raul Arboleda / AFP Колумбийский комитет по правам интеллектуальной собственности отказался зарегистрировать бренд, носящий имя легендарного наркоторговца Пабло Эскобара. Об этом 13 сентября сообщает Agence France-Presse. Как объяснили в комитете, регистрация бренда «Пабло Эскобар» могла бы «отрицательно сказаться на морали и общественном порядке колумбийского общества, а также поддержала бы насилие, наркоторговлю и терроризм». Заявку о регистрации бренда подали вдова Эскобара и его двое детей. Они живут в Аргентине под вымышленными именами. По мнению родственников Эскобара, регистрация бренда заставила бы людей задуматься о соблюдении прав человека. Ранее родственники наркобарона уже дважды подавали подобную заявку: в 2006 и в 2012 годах. Оба раза она была отклонена. Согласно колумбийским законам, после третьего отказа повторная подача заявки невозможна. Ранее, после смерти Эскобара в 1993 году, родственники наркобарона попытались заявить права на его имущество, в том числе, на поместье «Хасьенда Наполес» площадью 2,2 тысячи гектаров, на территории которого располагался зоопарк. Однако семья Эскобара проиграла в суде, и имущество наркобарона отошло государству. Пабло Эскобар родился в Колумбии 1949 году. В 1970-х годах он основал Медельинский наркокартель, который во времена своего расцвета контролировал до 80 процентов мировых поставок кокаина. В 1989 году состояние Эскобара составляло, по оценке журнала Forbes, около девяти миллиардов долларов. В 1993 году, после нескольких лет открытого вооруженного противостояния членов наркокартеля с колумбийскими властями, преступная организация была полностью ликвидирована, а Пабло Эскобар убит. Источник: lenta.ru