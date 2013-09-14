Фото express-k.kz Фото express-k.kz Похоже, хамство становится отличительной чертой карагандинских чиновников. Они перестали выбирать выражения по отношению не только к своим подчиненным, но и к местному населению. Очередную беспардонность государственного служащего рассматривали на заседании областного дисциплинарного совета. В акимате города Абая проходил сход, на повестке стоял вопрос подключения жилых домов к центральному отоплению. Жильцы частного сектора требовали ответить, когда наконец в их домах восстановят коммунальные блага. На что руководитель отдела ЖКХ Абайского района Улантай Усенов прилюдно обозвал их скотом. Обиженные абайцы написали коллективную жалобу на Усенова. Местные жители, наученные горьким опытом общения с чиновниками, пришли на сход с диктофоном. Аудиозапись, где отчетливо слышно фразу: "Что вы шумите, как скот!", была представлена дисциплинарному совету, который объявил Улантаю Усенову неполное служебное соответствие. Оксана МЯГКИХ, Интернет-карикатура, Караганда Источник: express-k.kz