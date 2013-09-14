- После пробега аким области подарил свой байк нашей школе, - сказал- Это стало для нас неожиданностью. Теперь наши ребята будут заниматься на байке. Конечно, у нас есть и свои, но они не такие дорогие и качественные. К слову, этот подарок не единственный, который сделал Нурлан НОГАЕВ сегодня. Аким области вручил ключи от новенького «Хюндай акцента» уральскому дзюдоисту, который совсем недавно завоевал серебро на чемпионате мира в Рио-де-Жанейро. Нурлан НОГАЕВ сначала назвал Азамата МУКАНОВА «бронзовым призером», а потом поправился и сказал «серебряному». Как выяснялось, глава региона сделал это нарочно, дабы не сглазить спортсмена.