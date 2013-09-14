Акция «МГ» ко Дню города подарила уральцам позитив

Праздничное предсказание от портала «Мой ГОРОД» 14 сентября на Арбате объединило сотни людей. Самыми главными условиями для участия были - хорошее настроение и отличное чувство юмора. Эту акцию мы придумали во время редакционного мозгового штурма. Мы хотели поднять уральцам настроение и подарить позитив. В итоге часового обсуждения выбрали «праздничный гадалкатрон». Было решено придумать оригинальные шуточные предсказания и поместить их в барабан. Чтобы дополнить волшебно-предсказательный антураж, наши журналисты и рекламщики нарядились в костюмы феи, звездочета и доброй волшебницы. Народ потянулся сразу, как только мы шумной компанией вынесли наше «предсказательное оборудование» на Арбат. Первыми пришли участники цветочного фестиваля, который проходил здесь же - на Арбате. Шуточная акция понравилась всем, у кого есть хоть малейшее чувство юмора. Люди читали предсказания вслух, делились впечатлениями с друзьями и возвращались вновь с новыми приятелями. Особенно запомнился молодой человек, который, прочитав, что в семье его ждет прибавление, по-настоящему обрадовался. К нашему «гадалкатрону» подошли и официальные гости, и первые лица города. Аким Нурлан НОГАЕВ вытащил оранжевый билет, прочитал и, смеясь, отметил: - Тут написано, чтобы было все хорошо, читайте «Мой ГОРОД», - его слова бурно восприняли наши сотрудники, потом аким процитировал: «Чтоб дом ваш стал уютнее и шире, перестановку сделайте в квартире!», и добавил: «Сомневаюсь, что моя супруга согласится». Аким города Алтай КУЛЬГИНОВ вытащил билет, где написано: «Здоровье ваше крепче станет, вторая молодость настанет». Судя по тому, как рассмеялся аким города, с чувством юмора у него все в порядке.