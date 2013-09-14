Винтовки немецкого и австрийского производства прошлого столетия - трофеи акции по выкупу оружия. Среди раритетных экземпляров - ружье австрийской фирмы «Густов Биттнер», а также охотничье ружье 16 калибра марки «Геко», выпущенное в середине 30-ых годов прошлого века. Кроме того, буквально на днях житель Байганинского района принёс в полицию «фроловку» - ружье 32 калибра 1947 года выпуска. Еще один редкий экземпляр оружия добровольно сдал житель города. За сдачу старинного оружия экс-владельцам могут выплатить вознаграждение в размере от 6 до 100 МРП. При этом будет учитываться техническое состояние предметов вооружения и пригодность для выстрела. В случае пригодности оружия к выстрелу оплатят 70 процентов от рекомендуемой стоимости, если оружие непригодно к выстрелу - не более 30 процентов. Добавим, на сегодня жители Актюбинской области добровольно сдали более тысячи единиц боеприпасов, 156 единиц оружия, в том числе 14 нарезных длинноствольных, 141 гладкоствольное ружье и 1 травматический пистолет.