В Уральске открыли композицию «Бастау»

Авторы скульптурной композиции - Ергали БЕКЕШЕВ и Нурлан БЕКЕШЕВ. - В это композиции нам хотелось рассказать о нашем народе с самых истоков и до сегодняшних дней, - рассказал Ергали БЕКЕШЕВ. – С помощью символов хотим передать все, что касается нашего народа. Порванные струны на кобызе символизируют те тяготы, которые выпали на долю нашего народа. Но красота музыки кобыза заставила на время застыть все живое: замерли птицы, звери и даже ветер. Внедрение культуры в массы далее продолжилось в краеведческом музее, где в одном из залом расположились гончарные станки. - Сегодня мы решили провести не только день открытых дверей, но и показать мастер-класс по гончарному искусству, - рассказывает экскурсовод Асылжан МУРЗАБУЛАТОВА. - Эти станки нам предоставила Назарбаев интеллектуальная школа. Каждый желающий может совместно с педагогами слепить свой горшок. Сегодня двери нашего музея будут открыты для всех до 2 часов ночи. Во дворе музея в это время бойко шла ярмарка. Среди них были мастера по обуви, которые занимаются эксклюзивным пошивом, ювелиры и мастера музыкальных инструментов. - Чтобы сделать кобыз или лук, нужно очень много времени и терпения, - рассказывает педагог музыкального колледжа им. Курмангазы Аслан СЕРИКБАЕВ. – Допустим, кобыз вырезается из цельного куска дерева, который должен сохнуть минимум года два, после чего вырезают основу, обтягивают верблюжьей кожей, натягивают струны из конского волоса. Все эти материалы есть у нас в Казахстане и стоят недорого. Я люблю свой край и стараюсь быть полезным. В это время на Арбате открылся фестиваль цветов. Все учебные учреждения выставили свои самые лучшие цветочные композиции.. - Мы хотим подарить городу праздник и хорошее настроение, - рассказала ученица художественной школы имени С. Гумарова Аружан АСКАРИМОВА, которая прямо на месте раскрашивала лошадь из папье-маше.