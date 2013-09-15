С 14 — 15 сентября в драматическом театре имени Островского проходит 6-ая международная выставка кошек. 6 Со всей России в Уральск приехали 80 представителей семейства кошачьих, более 10 различных пород. 5 Самая популярная порода на выставке это американский Мейн кун. Кошки просто огромной величины, которые восхищали зрителей своей красотой и величием. У этого красавца огромное длинное имя, которое очень сложно запомнить. — Дома мы просто зовем его Джерри, он еще молодой ему 1 год 8 месяцев,- рассказала порталу «Мой ГОРОД» хозяйка питомца Юлия РОГОВА.- Весит он примерно 8-9 килограмм. Мы приехали на выставку из России город Ульяновск. 1 Это кошка тоже породы Мейн кун, зовут ее Русферритейл Атава из Пензенского питомника. Сейчас она живет в Саратовском питомнике. — Вообще это фермерские коты,- рассказала хозяйка Галина САМОЙЛОВА.- Они жили на фермах, ловили мышей, крыс, кроликов, в общем, мелких грызунов. Все их тело приспособлено к суровым зимам. 8 По словам эксперта Светланы БОШКОВОЙ, на эту выставку приехали самые настоящие звезды. — Выбрать лучшего — это задача не из легких, так как нет посредственных животных, нет хороших животных,- говорит Светлана БОШКОВА. У всех животных, которые сейчас здесь, есть высокие титулы, множество наград и кубков, поэтому конкуренция здесь очень жесткая. Я могу сказать, что не на каждой выставке, а я работаю на многих, можно увидеть вот такое созвездие. 7 Эксперт работает анонимно, так как во Всемирной федерации кошек система судейства закрытая. Эксперт не знает ни клички животного, ни его владельцев. Работа ведется с документацией, где описывается животное полностью от кончика носа до кончика хвоста. Каждый владелец получает на руки подробный отчет с рекомендациями и комплементами, а так же с минусами животного над которыми необходимо работать, чтобы достичь совершенства. 4 Этому котику уже 2,5 года и на выставке он далеко не первый раз. Вот только позировать перед фотографом он не хотел.2 По словам хозяйки, Конор очень добрый и ласковый кот. По пятам ходит за хозяевами. Несмотря на всю свою звездность и огромное количество наград, Конор разрешал себя трогать и гладить. 3 У большинства Канадские сфинксы вызывают отвращение, и только единицы могут восхищаться мягкостью их кожи. Сфинксы очень теплолюбивые, зиму не переносят. Очень любят нежиться на руках и ведут себя, как маленькие дети. 14 На выставке присутствовали и представители редких пород. Это, например, Уральский рекс. У него кудрявая шерсть и на ощупь напоминает шерсть каракуля. 10 На выставке можно было и приобрести маленького котенка практически любой породы. Вот только не все могут позволить себе Канадского сфинкса за 16 000 рублей, или Мейн куна за 400 000 тенге. 15 Фото Олеси СУГЛОБОВОЙ