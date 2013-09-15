Выставка собак продлится всего один день, 15 сентября, на стадионе им. П. Атояна. Сюда приехали 133 собаки 31 породы, чтобы побороться за звание чемпиона Казахстана. собаки 1 На международную выставку участники ехали не только со всего Казахстана, но и с России, Башкирии, Кыргызстана, Татарстана и многих других стран. собака 6 На выставке присутствуют такие редкие породы, как колли короткошерстная, японская породасиба, самодийцы. собака 11 А вот этой красавице, породы доберман, понравился мой диктофон. Она его с удовольствием облизала. Собака вместе со своей хозяйкой приехала из Актюбинска. Несмотря на большое количество уже имеющихся наград, сегодня она не получила титул. - Все думают, что доберманы монстры, но это не так, - говорит хозяйка Ольга.- Эта собака популярна тем, что точно такая же есть у Глюкозы. собаки 4 У Ольги есть еще один четвероногий друг. И все узнают его породу по фильму "Хатико". На самом деле, порода японский акито очень редкая. собаки3 Светлана и Людмила счастливые обладатели самых огромных собак на выставке. Они приехали из города Бугульмы Республики Татарстан. собака 14                         Визитной карточкой данной выставки являются немецкие овчарки. собака 9                                                       собака 13 Своим любимым питомцам хозяева в прямом смысле пудрят носики, красят реснички и даже делают причёски. И не важно мальчик это или девочка, при полном параде должны быть и те, и другие. собака 10                         Фото Олеси СУГЛОБОВОЙ