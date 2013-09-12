Иллюстративное фото с сайта www.siapress.ru Иллюстративное фото с сайта www.siapress.ru Такая статистика приведена на официальном сайте ДВД Атырауской области. На вопрос посетителя сайта к начальнику областного ДВД  «Почему сотрудники полиции не пристегивают ремни безопасности за рулем?»  был получен следующий ответ. В 2013 году 32 сотрудника правоохранительных органов привлечены к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, в том числе за неиспользование ремня безопасности при движении на транспорте. К этому стоит добавить, что с начала года по области было зафиксировано более 1,5 тыс. нарушений ПДД.    