Иллюстративное фото с сайта aleksandrovka-kir.all.biz Иллюстративное фото с сайта aleksandrovka-kir.all.biz Детский сад города Хромтау Актюбинской области планировал приобрести продукты питания по весьма завышенной стоимости.  За 1 килограмм говядины администрация детского сада была готова выложить 1500 тенге. Всего планировалось купить 1000 кг мяса на 1,5 миллиона тенге. Тогда как в специализированных торговых предприятиях Актюбинской области розничная цена за говядину 1 категории составляет в среднем 1 200 тенге за килограмм, сообщает пресс-служба ДБЭКП по Актюбинской области. Несложный математический расчет позволяет предположить, что экономия при закупе по реальным ценам составила бы как минимум 300 тысяч тенге. Но наиболее удивительными оказались цены на самые обычные куриные яйца. 4000 яиц были оценены детским садом в 1 миллион тенге. То есть, если бы конкурс госзакупок все-таки состоялся, то на 1 куриное яйцо было бы затрачено 250 тенге бюджетных средств. Отметим, исходя из того, что в Актобе оптовая цена куриных яиц составляет в среднем 18 тенге за штуку, 4000 яиц можно было бы купить за 72 тысячи тенге. Стать реальными «сказочным» ценам на яйца помешало вмешательство финансовой полиции. Госучреждение отменило конкурсы по вышеуказанным лотам после направления финполом информационного письма с предложением об отмене и пересмотре закупочных цен.