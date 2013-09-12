Иллюстративное фото с сайта ztgzt.kz Иллюстративное фото с сайта ztgzt.kz В ряде западных областей Казахстана аналитическим путем выявлены устойчивые схемы хищений бюджетных средств. Такие схемы работали в Актюбинской, Западно-Казахстанской, Мангистауской областях. К примеру, как заявили финансовые полицейские, Ситуационным центром Агентства (финансовой полиции – ред.) был проведен углубленный анализ законности государственных закупок в Актюбинской области. - Путем анализа была установлена группа аффилированных компаний, которые на протяжении нескольких лет доминировали в конкурсах государственных закупок на территории региона, - сообщили в ведомстве. - Аналитическим путем был установлен фактический владелец группы компаний - ШИРЯЕВ, а также определен круг его родственников и знакомых, вовлеченных в преступную деятельность. Были выявлены наиболее подозрительные конкурсы с повышенным риском хищения бюджетных средств. - Благодаря предварительной аналитической подготовке следователям и оперативным сотрудникам при выезде на место не пришлось проводить повальные проверки всех конкурсов и компаний, принимавших в них участие, рассказали в финансовой полиции. В сжатые сроки была проведена точечная работа по уже идентифицированным наиболее подозрительным договорам и предприятиям. К тому же еще до выезда на место было установлено приобретенное на преступные доходы имущество ШИРЯЕВА и аффилированных с ним лиц, что позволило своевременно наложить на него арест для последующего возмещения ущерба государству.   Айдар БАЙЖАНОВ