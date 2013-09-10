фото с сайта armenia.ru фото с сайта armenia.ru По итогам 1-го полугодия 2013 года казахстанский экспорт готовых товаров составил 1,8 млрд долларов, что на 8,9% выше аналогичного периода прошлого года. Этот показатель является пиковым за последние годы. Об этом Today.kz сообщили в пресс-службе Национального агентства по экспорту и инвестициям «KAZNEX INVEST». К примеру, за 1-е полугодие 2013 года (в сравнении с 1-ым полугодием 2012 года) увеличились объемы поставки трубной продукции в 4 раза с 21,1 млн доларов до 82,9 млн долларов. Казахстан стал больше экспортировать безалкогольные напитки - на 56% (с 12,6 млн до 19,8 млн долларов), трансформаторы - на 55% (с 9,8 млн до 15,2 млн долларов), рис - на 46% (с 7,6 млн до 11,1 млн долларов), шоколадные изделия - на 27% (с 12,3 млн до 15,7 млн долларов), кондитерские изделия из сахара - на 18% (с 11,8 млн до 13,9 млн долларов). Кроме того, вырос экспорт фармацевтической продукции отечественного производства – на 21% (с 9,5 млн до 11,5 млн долларов) и удобрений - на 11% (с 22,1 млн до 24,6 млн долларов). Готовая продукция из Казахстана поставляется в более, чем 100 стран. Основными рынками ее сбыта являются страны Таможенного союза (34%), остальные страны СНГ (32%), страны Европейского союза (16%), Китай (5%). В целом, за годы реализации Программы новой индустриализации (ГПФИИР) экспорт готовых товаров вырос почти вдвое: с 2,3 млрд долларов в 2010 году до 4,2 млрд долларов в 2012 году.