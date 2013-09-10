Фото ZAKON.KZ Фото ZAKON.KZ (с)ZAKON.KZ - Тайские компании считают Казахстан перспективным регионом для ведения бизнесаВ Бангкоке состоялся международный семинар «Инвестиционные и бизнес возможности в Казахстане, Нигерии и Южной Африке». Мероприятие было организовано Министерством индустрии Таиланда, Агентством Таиланда по инвестициям, Тайским научно-исследовательским институтом фискальной политики при поддержке посольств Казахстана, Нигерии и Южной Африки, сообщает пресс-служба МИД РК. С презентацией инвестиционного потенциала Республики Казахстан выступил Посол Казахстана в Таиланде Марат Есенбаев. Он ознакомил тайскую аудиторию с достижениями Казахстана в социально-экономической сфере. Особый акцент в выступлении был сделан на новые инвестиционные возможности для тайских компаний в свете подготовки к выставке ЭКСПО-2017 в Астане. Заместитель Генерального секретаря Агентства Таиланда по инвестициям Васана Мутутанонт в своем выступлении отметила большой инвестиционный потенциал новых развивающихся рынков. «Мы определили новые приоритетные направления для тайских инвестиций – Казахстан, Нигерия и ЮАР. Казахстан в этом списке занимает лидирующую позицию в Центральной Азии». Критериями для данного отбора, по словам тайского спикера, стали благоприятный инвестиционный климат в стране, наличие богатых природных ресурсов, благоприятное географическое расположение и уровень инфраструктурного развития. На семинаре с участием представителей государственных органов, бизнеса, СМИ и НПО своим опытом и видением поделились также руководители ведущих тайских компаний, торговых палат и ассоциаций. Выступающие отметили, что тайские компании рассматривают Казахстан в качестве перспективного региона для ведения бизнеса. Вступление государства в Таможенный Союз, принимаемые правительством Казахстан меры по дальнейшему улучшению инвестиционного климата, реализация программы форсированной индустриализации, а также другие позитивные изменения, происходящие в стране, вызывают интерес у тайских инвесторов. «Мы намерены совместно с Министерством индустрии Таиланда построить системную работу по привлечению инвестиций тайских компаний в Казахстан и созданию в вашей стране новых высокотехнологичных предприятий, ориентированных на экспорт», - отметил Директор Научно-исследовательского института по фискальной политике Пич Нитсмер. По итогам семинара была достигнута договоренность о направлении в Казахстан до конца текущего года торговой миссии с участием 50 тайских бизнесменов для обсуждения с казахстанскими партнерами планов по реализации этих идей.