Фото ZAKON.KZ Фото ZAKON.KZ (с)ZAKON.KZ - В 2013 году на 30% уменьшился поток иммигрантов из КазахстанаВ январе-июле 2013 года в Республику Казахстан по всем потокам число прибывших составило 173 690 человек, выбывших - 174 362 человек. Из них число иммигрантов составило 12 230 человека, эмигрантов – 12 902 человек, что по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. ниже на 32% (17 974 человек) и на 18,1% (15 751 человек) соответственно, сообщает Агентство по статистике РК. Основной миграционный обмен страны приходится на государства СНГ. Из стран СНГ число иммигрантов и эмигрантов в эти страны составило соответственно 10 100 (15 063) и 12 076 (14 952) человек. Из общего числа эмигрантов в январе-июле 2013 года доля русских составила 70,9% (73,8%), украинцев – 8% (7,6%), немцев 6,4% (5,5%), а среди иммигрантов доля казахов составила 62,3% (69%), кыргызов – 4% (1,8%), узбеков - 2,5% (2,6%), азербайджанцев – 2,2% (2,2%). Наибольшая доля прибывших иммигрантов приходится на Мангистаускую – 2 114 (или 17,3% от всех иммигрантов), Южно-Казахстанскую - 1 601 (13,1%) и Алматинскую областей – 1 476 (12,1%) человек, а из числа эмигрантов - на долю Карагандинской – 1 943 (или 15,1% от всех эмигрантов), Восточно-Казахстанской – 1 533 (11,9%), Павлодарской – 1 418 (11%), Северо-Казахстанской областей – 1 338 (10,4%) человек. В городской местности наблюдается положительное сальдо миграции по всем потокам, включая внутреннюю миграцию населения, которая составила 13 929 (15 366) человек, число прибывших составило 113 895 (140 203) человек, выбывших – 99 966 (124 837) человек. В сельской местности сложилось отрицательное сальдо миграции -14 601 (-13 143) человек, число прибывших составило 59 795 (71 372) человек, выбывших – 74 396 (84 515) человек. По межрегиональным перемещениям в основном сложилось отрицательное сальдо миграции, за исключением городов Астана – 6 130 (11 743) и Алматы – 2 542 (3 571), а также Алматинской – 3 211 (3 370) и Мангистауской областей – 1 044 (1 777) человека. Наибольшее по величине отрицательное сальдо межрегиональной миграции сложилось в следующих областях: Южно-Казахстанской - 4 569 (-5 344), Жамбылской –2 613 (-4 121), Восточно-Казахстанской -2 468 (-2 617), Карагандинской -1 107 (-1 289) и Северо-Казахстанской областях –983 (-1 749) человека.