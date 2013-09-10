Фото express-k.kz Фото express-k.kz Рудимент старого доброго Средневековья появился в Астане. Доморощенными гадалками и кудесниками тут с некоторых пор занимается инквизиция. Именно так называет себя группа граждан, борющаяся с шарлатанами от эзотерики. По словам активиста инквизиторов Егора, сфера оккультных услуг в Астане представляет собой поле, не паханное законом. Самое печальное, что закону к таким жуликам можно подобраться далеко не всегда. – Если мы имеем дело не с откровенным лже-целителем, который наносит конкретный вред здоровью клиента, а с "уникумом", гадающим, скажем, на рунах, то правоохранительные органы тут практически бессильны, –объясняет Егор. – Тут крайне сложно доказать сам факт предоставления услуги, соответственно, нельзя привлечь и за мошенничество. Человек получил некую сумму в подарок за доброе предсказание – поди докажи, что были какие-то товарно-денежные отношения. По словам Егора, он занялся этим после того, как его близкая родственница отдала двум гадалкам весьма крупные суммы. Именно тогда он столкнулся с тем, что доказать злой умысел и вернуть деньги практически нереально. В Астане команда инквизиторов проверила уже полдюжины эзотерических салонов. Закрылись пока только два. С остальными ведется работа, причем дело идет к тому, что в игру вступят темные силы в лице криминала, крышующего этот потусторонний бизнес. Борцов за добро это не смущает.– Чем материальнее проблема, тем проще ей противостоять, – считают они. – Бандиты – это не демоны какие-нибудь, с ними можно справиться при помощи полиции. Автор Михаил ДВОРЯНЧИКОВ, Астана Источник: express-k.kz