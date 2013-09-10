фото с сайта lada.kz фото с сайта lada.kz Евразийская экономическая комиссия разъяснила сроки пребывания трудящихся граждан РК на территории России, сообщает Today.kz со ссылкой на ЕЭК. Так, для граждан РК, осуществляющих трудовую деятельность на территории Российской Федерации, в случае заключения срочного трудового договора или гражданско-правового договора с работодателем на срок более 1 года срок пребывания продлевается на срок действия этого договора, разъяснила миграционная служба РФ. В случае, если трудовой или гражданско-правовой договор заключен на неопределенный срок, то срок временного пребывания гражданина Республики Казахстан, исчисляемый со дня въезда в Российскую Федерацию, продлевается ежегодно. При этом гражданину РК необходимо предоставить документы в соответствии с законодательством Российской Федерации.