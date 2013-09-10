фото с сайта km.ru фото с сайта km.ru По состоянию на 9 сентября в Казахстане убрано 4735,7 тысяч гектаров посевов зерновых, что составляет 30% от уборочной площади областей, намолочено 5599,5 тысяч тонн, средняя урожайность составила 11,8 центнера с гектара. Об этом Today.kz сообщили в пресс-службе АО «Холдинг «КазАгро». Урожай зерновых в 2013 году ожидается в пределах 16- 17 млн тонн. Под урожай текущего года сельхозкультуры размещены на площади 21,4 млн гектаров. Площади весеннего сева составили 18,6 млн. гектаров. Под зерновыми (озимыми и яровыми) занято 15,8 млн. гектаров, в том числе под пшеницей – 13,1 млн гектаров. В «КазАгро» также сообщили, что обильные осадки в августе в ряде регионов сказались на периоде созревания зерна и сроках начала уборочной кампании.