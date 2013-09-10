Иллюстративное фото с сайта news.pn Иллюстративное фото с сайта news.pn 930 килограммов рыб частиковых пород  сотрудниками Индерского РОВД было изъято в ночь на 9 сентября в рамках  операции  «Бекире», передает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на пресс-службу областного ДВД. Автомобиль марки «Сеат»  был остановлен полицейскими на 148 километре трассы  «Атырау-Уральск» возле поселка  Есбол.  В багажнике машины была обнаружена почти тонна рыбы. Перевозчиком ценного груза оказался 25-летний житель поселка Бесикти.  В настоящее время частик изъят, парень отпущен под подписку о невыезде. Ведется следствие.  