фото с сайта danata.ru фото с сайта danata.ru В Казахстане на рынке жилья в августе 2013 года наблюдалось повышение цен, сообщает Today.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по статистике. «В августе 2013 года по сравнению с предыдущим месяцем цены на аренду благоустроенного жилья увеличились на 1%, на его перепродажи – на 0,6%. Цены на продажу нового и перепродажу неблагоустроенного жилья выросли по 0,3%», - говорится в распространенном сообщении.