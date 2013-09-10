фото с сайта www.medclub.ru фото с сайта www.medclub.ru Психологи заявили, что казахстанцы чаще всего совершают самоубийство в возрасте 25-29 лет, сообщает Today.kz. При этом, как отметил психолог, общереспубликанский уровень самоубийств - 19,2 случая на сто тысяч населения. "Чем старше возраст до 30 лет, тем выше риск суицида. Если мы берем группу 7-9 лет, то там единичные случаи суицида, 10-12 - уже возрастает примерно до пяти на сто тысяч населения, 12-14 - уже около пятнадцати случаев, 15-20 - уже около 20-25 случаев на сто тысяч населения, а в возрастной группе 25-30 лет - около 30 случаев на сто тысяч населения", - сообщил детский психиатр Республиканского научно-практического центра психиатрии, психотерапии и наркологии Сергей Скляр. Напомним, 10 сентября во всем мире с подачи Всемирной организации здравоохранения проводится Всемирный день предотвращения самоубийств.