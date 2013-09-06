prigovoravariaДТП произошло 21 апреля этого года в пригороде Актобе, поселке Акжар-2. Поздно ночью водитель автомобиля марки «Opel Vektra» сбил женщину-пешехода и скрылся с места ДТП.  В результате происшествия женщина погибла. Суд №2 города Актобе приговорил водителя к 1 году ограничения свободы, сообщает корреспондент «МГ». Согласно материалам дела, ДТП произошло в результате того, что водитель не соблюдал правила дорожного движения - не учел состояние дороги и «двигался со скоростью, представляющей опасность для других участников движения». Приговор уже вступил в законную силу.