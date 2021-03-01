Пострадавший в жутком ДТП скончался на следующий день в больнице, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". ДТП с 4 погибшими на трассе Уральск-Атырау: водителя не смогли остановить полицейские (видео) 26 февраля в 3.29 на 259 км автодороги Атырау-Уральск в 10 км от поселка Атамекен Акжайыкского района произошло лобовое столкновение двух автомашин «Тойота Камри». Тогда на месте ДТП скончались 4 пассажира, и еще 6 человек были доставлены с различными травмами в центральную районную больницу поселка Тайпак. В этот же день, и.о. начальник департамента полиции ЗКО Жанболат Жаншин рассказал подробности аварии, при этом заявил, что в момент ДТП трассы были закрыты, и водителя пытались остановить полицейские, однако тот не подчинился требованиям стражей порядка и столкнулся с другим авто. В этот же день в управлении здравоохранения ЗКО рассказали о состоянии пострадавших в ДТП. - Перелом лобных костей получили 35-летний и 52-летний мужчины из Уральска. 34-летний житель Атырау поступил в больницу с переломом ребер. Еще один 34-летний мужчина получил множественные ссадины лица и грудной клетки. А также 34-летний мужчина и 30-летний мужчина из Уральска поступили со ссадинами лица, - 26 февраля проинформировали в облздраве. Сегодня, 1 марта, в управлении здравоохранения ЗКО пояснили, что на следующий день после аварии скончался еще один пострадавший, 52-летний мужчина из Уральска. - Еще два пациента были направлены на амбулаторное лечение. Троих пострадавших перевезли в больницу в село Чапаево Акжайыкского района, двоим сделали операции, сейчас они находятся в реанимации, их состояние стабильно тяжелое. Третий лечится в отделении, у него закрытая травма головы, - рассказали в пресс-службе ведомства. Необходимо отметить, что 22 февраля на этой же трассе столкнулись "Тойота" и "Лада". На месте аварии погибли шесть человек - это оба водителя и все пассажирки "Лады", один человек (пассажир "Тойоты) был госпитализирован в больницу села Тайпак, ему была проведена сложная 10-часовая операция. Чуть позже здесь же произошли еще две аварии, в одной из которых (столкновение большегруза и "Тойоты) погиб водитель легкового авто. Сегодня, 1 марта, в управлении здравоохранения ЗКО рассказали, что мужчине, которому провели 10-часовую операцию находится в больнице, его состояние улучшилось, он уже самостоятельно ходит. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  