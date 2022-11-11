ДТП с двумя автобусами в Алматы: один из водителей арестован

Он будет находиться под стражей два месяца. Иллюстративное фото из архива "МГ" Специализированный межрайонный следственный суд Алматы 11 ноября удовлетворил ходатайство о санкционировании срока содержания под стражей водителя одного из автобусов на два месяца, то есть до девятого января 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе алматинского городского суда. Авария произошла днём восьмого ноября на пересечении улицы Толе би и проспекта Абылай хана. Столкнулись два автобуса, курсирующие по маршрутам №98 и №201. Один человек погиб, 19 пострадали. Среди пострадавших есть ребёнок 2013 года рождени