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Социум

ДТП с двумя автобусами в Алматы: один из водителей арестован

Он будет находиться под стражей два месяца. Иллюстративное фото из архива "МГ" Специализированный межрайонный следственный суд Алматы 11 ноября удовлетворил ходатайство о санкционировании срока содержания под стражей водителя одного из автобусов на два месяца, то есть до девятого января 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе алматинского городского суда. Авария произошла днём восьмого ноября на пересечении улицы Толе би и проспекта Абылай хана. Столкнулись два автобуса, курсирующие по маршрутам №98 и №201. Один человек погиб, 19 пострадали. Среди пострадавших есть ребёнок 2013 года рождени
Дана Рахметова
ДТП с двумя автобусами в Алматы: один из водителей арестован
Он будет находиться под стражей два месяца.
Таксиста InDriver и его приятеля осудили за изнасилование студентки в Уральске
Таксиста InDriver и его приятеля осудили за изнасилование студентки в Уральске
Иллюстративное фото из архива "МГ" Специализированный межрайонный следственный суд Алматы 11 ноября удовлетворил ходатайство о санкционировании срока содержания под стражей водителя одного из автобусов на два месяца, то есть до девятого января 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе алматинского городского суда. Авария произошла днём восьмого ноября на пересечении улицы Толе би и проспекта Абылай хана. Столкнулись два автобуса, курсирующие по маршрутам №98 и №201. Один человек погиб, 19 пострадали. Среди пострадавших есть ребёнок 2013 года рождения. В полиции сообщили, что один из водителей выехал на запрещающий сигнал светофора. Правоохранители говорили, что под колёсами одного из автобусов погиб пешеход. Однако родственники заявляют, что водитель-стажёр маршрута №98, стоявший рядом с извозчиком, вылетел через окно и оказался под колёсами автобуса маршрута №201. В управлении здравоохранения сообщили, что водители обоих автобусов находятся в больнице. У одного из них (какого именно, не сообщается) амнезия - временная потеря памяти. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
ДТП Алматы автобус

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