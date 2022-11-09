ДТП с двумя автобусами в Алматы: один из водителей проехал на запрещающий сигнал светофора

Полиция Алматы озвучила предварительные обстоятельства смертельной аварии. Фото: ДП Алматы Согласно схеме ДТП и анализу систем видеонаблюдения, 35-летний водитель МАЗ, следуя по проспекту Абылай хана в южном направлении, на пересечении с улицей Толе би выехал на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автобусом Golden Dragon под управлением 59-летнего гражданина. - После столкновения водитель автобуса 98-го маршрута, продолжив движение, выехал на тротуар, где допустил наезд на пешеходов. В результате один из пешеходов - 37-летний мужчина скончался на месте происшествия. Данный ф