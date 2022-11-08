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Социум

ДТП с двумя автобусами в Алматы: в больницы доставили 17 человек

Всего пострадали 19 человек. Фото: ДП Алматы В пресс-службе управления здравоохранения сообщили, что в больницы города с места аварии доставлено 17 человек с различными травмами. Всего в ДТП пострадали 19 человек, один отказался от медицинской помощи, один пострадавший скончался до приезда скорой помощи (пешеход). В ведомстве уточнили, что пациенты сейчас проходят обследования в приёмном покое. После управление сможет рассказать о состоянии пострадавших. Авария произошла на пересечении улицы Толе би и проспекта Абылай хана. Столкнулись два автобуса, курсирующие по маршрутам №98 и №201. Видео с
Дана Рахметова
ДТП с двумя автобусами в Алматы: в больницы доставили 17 человек
Всего пострадали 19 человек.
ДТП с двумя автобусами в Алматы: в больницы доставили 17 человек
ДТП с двумя автобусами в Алматы: в больницы доставили 17 человек
Фото: ДП Алматы В пресс-службе управления здравоохранения сообщили, что в больницы города с места аварии доставлено 17 человек с различными травмами. Всего в ДТП пострадали 19 человек, один отказался от медицинской помощи, один пострадавший скончался до приезда скорой помощи (пешеход). В ведомстве уточнили, что пациенты сейчас проходят обследования в приёмном покое. После управление сможет рассказать о состоянии пострадавших. Авария произошла на пересечении улицы Толе би и проспекта Абылай хана. Столкнулись два автобуса, курсирующие по маршрутам №98 и №201. Видео столкновения появилось в сети. На кадрах видно, что один автобус въезжает на скорости в бок другого. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
ДТП Алматы автобус

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