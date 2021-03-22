ДТП с участием трех легковых автомобилей и КамАЗа произошло в ЗКО

Авария произошла 19 марта в Бурлинском районе. Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал начальник отдела полиции Бурлинского района Даурен Утегулов, в прошлом году на территории района в дорожно-транспортных происшествиях 8 человек погибли и 20 получили ранения. В этом году зарегистрировано одно ДТП, в котором пострадал водитель. По сообщению руководства Бурлинского районного отдела полиции, ДТП произошло днем 19 марта на трассе Бурлин-Аксай-Жымпиты. Водитель автомобиля марки Nissan Maxima 1989 года рождения совершая обгон, столкнулся с движущимся навстречу "КамАЗом", после чего его ав