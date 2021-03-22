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Происшествия

ДТП с участием трех легковых автомобилей и КамАЗа произошло в ЗКО

Авария произошла 19 марта в Бурлинском районе. Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал начальник отдела полиции Бурлинского района Даурен Утегулов, в прошлом году на территории района в дорожно-транспортных происшествиях 8 человек погибли и 20 получили ранения. В этом году зарегистрировано одно ДТП, в котором пострадал водитель. По сообщению руководства Бурлинского районного отдела полиции, ДТП произошло днем 19 марта на трассе Бурлин-Аксай-Жымпиты. Водитель автомобиля марки Nissan Maxima 1989 года рождения совершая обгон, столкнулся с движущимся навстречу "КамАЗом", после чего его ав
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ДТП с участием трех легковых автомобилей и КамАЗа произошло в ЗКО
Авария произошла 19 марта в Бурлинском районе. 
Четыре человека погибли в ДТП на трассе Уральск-Атырау
Четыре человека погибли в ДТП на трассе Уральск-Атырау
Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал начальник отдела полиции Бурлинского района Даурен Утегулов, в прошлом году на территории района в дорожно-транспортных происшествиях  8 человек погибли и 20 получили ранения. В этом году зарегистрировано одно ДТП, в котором пострадал водитель. По сообщению руководства Бурлинского районного отдела полиции, ДТП произошло днем 19 марта на трассе Бурлин-Аксай-Жымпиты. Водитель автомобиля марки Nissan Maxima 1989 года рождения совершая обгон, столкнулся с движущимся навстречу "КамАЗом", после чего его автомобиль бросило на двигающуюся по трассе Audi 80, а "КамАЗ" столкнулся со встречной автомашиной Toyota. В результате аварии водитель Nissan Maxima получил закрытый перелом плечевой кости, рваную рану коленного сустава и был госпитализирован. По словам начальника Даурена Утегулова, главными причинами аварий на дорогах являются превышение скорости, выезд на встречную полосу движения, алкогольное опьянение. Так, с 12 по 18 марта в ходе ОПМ «Правопорядок» было установлено 84 факта нарушения скоростного режима и 5 случаев, когда за рулем автомобиля находились водители в нетрезвом состоянии. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
ДТП

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