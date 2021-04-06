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Социум

Дубликат госномера через eGov.kz можно будет заказать в 2022 году

Выдачу государственных номеров приостановили из-за плановых работ, которые намерены завершить до конца этого года, сообщает informburo.kz. Иллюстративное фото из архива "МГ" В феврале 2021 года на сайте электронного правительства появилось объявление о приостановке выдачи государственных номеров через eGov.kz до 1 апреля. Однако услуга недоступна до сих пор, сообщает Kolesa.kz. В МВД РК сообщили, что РГП "Информационно-производственный центр", которое занимается изготовлением номеров, работает. Получить дубликат можно в любом центре обслуживания автомобилистов. Однако на стадии оформления заяв
gorod
Дубликат госномера через eGov.kz можно будет заказать в 2022 году
Выдачу государственных номеров приостановили из-за плановых работ, которые намерены завершить до конца этого года, сообщает informburo.kz.
Три тысячи компьютеров закупят для онлайн-обучения в Атырауской области
Три тысячи компьютеров закупят для онлайн-обучения в Атырауской области
Иллюстративное фото из архива "МГ" В феврале 2021 года на сайте электронного правительства появилось объявление о приостановке выдачи государственных номеров через eGov.kz до 1 апреля. Однако услуга недоступна до сих пор, сообщает Kolesa.kz. В МВД РК сообщили, что РГП "Информационно-производственный центр", которое занимается изготовлением номеров, работает. Получить дубликат можно в любом центре обслуживания автомобилистов. Однако на стадии оформления заявки на портале eGov.kz появляется сообщение: "Извините, данная услуга на текущий момент недоступна. После завершения плановых работ доступ будет открыт. Планируемый срок завершения работ – 31 декабря 2021". В АО "НИТ", который занимается программным обеспечением портала, сообщили, что услуга находится в стадии доработки совместно с КАП МВД РК. Точные сроки завершения работ неизвестны. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

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