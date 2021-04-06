Дубликат госномера через eGov.kz можно будет заказать в 2022 году

Выдачу государственных номеров приостановили из-за плановых работ, которые намерены завершить до конца этого года, сообщает informburo.kz. Иллюстративное фото из архива "МГ" В феврале 2021 года на сайте электронного правительства появилось объявление о приостановке выдачи государственных номеров через eGov.kz до 1 апреля. Однако услуга недоступна до сих пор, сообщает Kolesa.kz. В МВД РК сообщили, что РГП "Информационно-производственный центр", которое занимается изготовлением номеров, работает. Получить дубликат можно в любом центре обслуживания автомобилистов. Однако на стадии оформления заяв