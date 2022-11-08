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Происшествия

Два автобуса столкнулись в Алматы

Один человек погиб, 15 пострадали. Фото Гульмира Илеуова в Facebook Авария произошла на пересечение улицы Толе би и проспекта Абылай хана. Столкнулись два автобуса, курсирующие по маршрутам №98 и №201. - Один человек погиб, предварительно, 15 человек пострадали. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 345 части 3 УК РК (нарушение ПДД, повлёкшее по неосторожности смерть человека), - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы. Назначены экспертизы. По данным очевидцам, тело погибшего спасатели извлекали из-под автобуса. В пресс-службе управления
Дана Рахметова
Два автобуса столкнулись в Алматы
Один человек погиб, 15 пострадали.
Два автобуса столкнулись в Алматы
Два автобуса столкнулись в Алматы
Фото Гульмира Илеуова в Facebook Авария произошла на пересечение улицы Толе би и проспекта Абылай хана. Столкнулись два автобуса, курсирующие по маршрутам №98 и №201.
- Один человек погиб, предварительно, 15 человек пострадали. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 345 части 3 УК РК (нарушение ПДД, повлёкшее по неосторожности смерть человека), - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.
Назначены экспертизы. По данным очевидцам, тело погибшего спасатели извлекали из-под автобуса. В пресс-службе управления здравоохранения обещают дать информацию о состоянии пострадавших позже. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
ДТП Алматы автобус

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