Два автобуса столкнулись в Алматы

Один человек погиб, 15 пострадали. Фото Гульмира Илеуова в Facebook Авария произошла на пересечение улицы Толе би и проспекта Абылай хана. Столкнулись два автобуса, курсирующие по маршрутам №98 и №201. - Один человек погиб, предварительно, 15 человек пострадали. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 345 части 3 УК РК (нарушение ПДД, повлёкшее по неосторожности смерть человека), - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы. Назначены экспертизы. По данным очевидцам, тело погибшего спасатели извлекали из-под автобуса. В пресс-службе управления