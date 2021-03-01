До этого природным газом отравились двое жителей Хромтауского района. В Атырау на два дня отключат газ Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказали в ДЧС, 27 февраля в 11.38 из службы скорой медицинской помощи им сообщили, что поселке Сарколь Темирского района в частном доме найдены тела 70-летней хозяйки дома и 41-летнего мужчины. Предварительная причина смерти - отравление неизвестным газом. До этого 25 февраля в 15.30 из-за неисправности системы газового отопления в Хромтауском районе, в поселке Коктау, двое жителей 34 лет и 31 года отравились природным газом. По предварительным данным, произошла утечка газа. Пострадавшие находятся в районной больнице, состояние оценивается как тяжелое. Напомним, 27 февраля в Туркестане в своем доме были найдены тела женщины и ее четверых детей. Все они, по предварительной информации, отравились угарным газом. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фарида ШАРИП