Столкновение произошло при обгоне. Два человека погибли при лобовом столкновении двух авто на трассе Актобе - Астрахань Фото: МВД РК Авария произошла девятого октября около 10 часов утра. 61-летний водитель «УАЗ Patriot» на трассе Актобе - Астрахань вблизи посёлка Тамды при совершении обгона столкнулся с едущей навстречу Lada- Largus.
- На данном участке дороги проводятся ремонтные работы и как правило, обозначены знаками и ограждениями. В результате ДТП двое пассажиров Lada от полученных травм скончались, - сообщили в пресс-службе МВД Казахстана.
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