Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Происшествия Социум

Два человека погибли в аварии в ЗКО (фото)

Смертельное ДТП произошло сегодня, 19 октября, около 7.00 в городе Аксай Бурлинского района, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Столкновение двух авто произошло недалеко от заправки "Нефтэк" в городе Аксай. В пресс-службе департамента полиции ЗКО рассказали, что на дороге столкнулись две машины - ВАЗ-2114 и "Лада Гранта". – Водитель автомашины "Лада Гранта" выехал на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с автомашиной ВАЗ-2114. В результате столкновения водитель и пассажир автомашины ВАЗ-2114 скончались на месте. Водителя машины "Лада Гранта" госпитализировали прибывшие на
Арайлым Усербаева
Два человека погибли в аварии в ЗКО (фото)
Смертельное ДТП произошло сегодня, 19 октября, около 7.00 в городе Аксай Бурлинского района, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
  Столкновение двух авто произошло недалеко от заправки "Нефтэк" в городе Аксай. В пресс-службе департамента полиции ЗКО рассказали, что на дороге столкнулись две машины - ВАЗ-2114 и "Лада Гранта". – Водитель автомашины "Лада Гранта" выехал на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с автомашиной ВАЗ-2114. В результате столкновения водитель и пассажир автомашины ВАЗ-2114 скончались на месте. Водителя машины "Лада Гранта" госпитализировали прибывшие на место врачи, - сообщили полицейские. В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО сообщили, что вызов на пульт станции скорой медицинской помощи поступил в 7.25. – Столкнулись две машины. До приезда врачей от полученных травм, не совместимых с жизнью, скончались 71-летняя женщина и 69-летний мужчина. 33-летний мужчина доставлен в районную больницу с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма и ушибы, - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.    
авария труп скорая

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article