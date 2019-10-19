Два человека погибли в аварии в ЗКО (фото)

Смертельное ДТП произошло сегодня, 19 октября, около 7.00 в городе Аксай Бурлинского района, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Столкновение двух авто произошло недалеко от заправки "Нефтэк" в городе Аксай. В пресс-службе департамента полиции ЗКО рассказали, что на дороге столкнулись две машины - ВАЗ-2114 и "Лада Гранта". – Водитель автомашины "Лада Гранта" выехал на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с автомашиной ВАЗ-2114. В результате столкновения водитель и пассажир автомашины ВАЗ-2114 скончались на месте. Водителя машины "Лада Гранта" госпитализировали прибывшие на