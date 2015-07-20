Два человека погибли в ДТП на мосту в Уральске

Авария произошла 21 июля около двух часов ночи на мосту, соединяющем проспект Евразия и ул. Гагарина, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Водитель автомобиля "Дэу Джентра" стал свидетелем произошедшего. - Я спускался с моста в сторону центра города, не торопясь, со скоростью 40 километров в час, - рассказал водитель "Дэу". - Передо мной ехал мотоцикл. Как вдруг "Тойота Камри" выехала на встречную полосу, затем она врезается в мотоцикл. Машина протащила мотоцикл на несколько метров вперед. А осколки задели и мою машину. В момент произошедшего на мотоцикле помимо водителя был пассажир. О