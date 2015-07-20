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Происшествия Социум

Два человека погибли в ДТП на мосту в Уральске

Авария произошла 21 июля около двух часов ночи на мосту, соединяющем проспект Евразия и ул. Гагарина, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Водитель автомобиля "Дэу Джентра" стал свидетелем произошедшего. - Я спускался с моста в сторону центра города, не торопясь, со скоростью 40 километров в час, - рассказал водитель "Дэу". - Передо мной ехал мотоцикл. Как вдруг "Тойота Камри" выехала на встречную полосу, затем она врезается в мотоцикл. Машина протащила мотоцикл на несколько метров вперед. А осколки задели и мою машину. В момент произошедшего на мотоцикле помимо водителя был пассажир. О
gorod
Два человека погибли в ДТП на мосту в Уральске
Авария произошла 21 июля около двух часов ночи на мосту, соединяющем проспект Евразия и ул. Гагарина, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
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most_eurasia (2)
 Водитель автомобиля "Дэу Джентра" стал свидетелем произошедшего. - Я спускался с моста в сторону центра города, не торопясь, со скоростью 40 километров в час, - рассказал водитель "Дэу". - Передо мной ехал мотоцикл. Как вдруг "Тойота Камри" выехала на встречную полосу, затем она врезается в мотоцикл. Машина протащила мотоцикл на несколько метров вперед. А осколки задели и мою машину. В момент произошедшего на мотоцикле помимо водителя был пассажир. Оба они разбились насмерть. Тела погибших лежали в нескольких метрах друг от друга. Сотрудникам УАП ДВД ЗКО пришлось перекрыть мост с обеих сторон. По словам очевидца, все произошло настолько быстро, что он не заметил, были ли на мотоциклистах шлемы, однако в салоне автомобиля "Тойота Камри" валялся шлем. От удара у "Тойоты" помялся перед и разбито лобовое стекло. Водителя иномарки забрала карета скорой помощи. На месте работают эксперты-криминалисты и дознаватели.
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 mVOLY18z6lI Фото и видео Медета МЕДРЕСОВА
ДТП мост мотоцикл

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