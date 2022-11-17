Два человека погибли в ДТП в Актюбинской области

Ещё трое пострадали. Иллюстративное фото из архива "МГ" Авария произошла 16 ноября на дороге Шалкар - Базой вблизи посёлка Байкадам. По информации МВД Казахстана, 44-летний водитель «ВАЗ-21115» не справился с рулевым управлением и выехал на встречную полосу движения. Там он столкнулся с «ГАЗелью». Водитель и 44-летний пассажир «ВАЗа» скончались на месте происшествия. Пострадали водитель и два пассажира «ГАЗели», их госпитализировали в больницу Шалкара. Восемь человек умерло от передозировки наркотиками в Актобе Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно о